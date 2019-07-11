Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-11T21:30:41+03:00

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Министерство труда предложило немного увеличить сумму прожиточного минимума. Речь идет в среднем о 4%.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - поясняется в записке к проекту приказа ведомства.

Минтруд поясняет, что такое решение обусловлено ростом стоимости продуктов питания на 3,8%. Разумеется имеются ввиду те товары, которые входят в потребительскую корзину. Так, по данным чиновников, подорожали все виды хлебопродуктов, несколько повысились цены на молочные продукты и мороженную рыбу.

"Величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%", - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU