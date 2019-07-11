2019-07-11T21:30:41+03:00
Общество

Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум

Необходимость этого решения обуславливает рост цен на продукты
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
По данным чиновников, подорожал хлеб, молоко и рыба.По данным чиновников, подорожал хлеб, молоко и рыба.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Министерство труда предложило немного увеличить сумму прожиточного минимума. Речь идет в среднем о 4%.

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей", - поясняется в записке к проекту приказа ведомства.

Минтруд поясняет, что такое решение обусловлено ростом стоимости продуктов питания на 3,8%. Разумеется имеются ввиду те товары, которые входят в потребительскую корзину. Так, по данным чиновников, подорожали все виды хлебопродуктов, несколько повысились цены на молочные продукты и мороженную рыбу.

"Величина прожиточного минимума за II квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4,0%, для трудоспособного населения – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%", - отмечается в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией
В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект
Дубай разрешил туристам бесплатную месячную лицензию на алкоголь
Взрывы в сирийском Африне: погибло 14, ранено 35 человек
В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов