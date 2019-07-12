2019-07-12T00:40:21+03:00
В мире

Канадский самолет из-за турбулентности экстренно сел на Гавайях, 35 человек пострадали

Boeing 777-200 компании Air Canada направлялся из Торонто в Сидней
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лайнер Air Canada попал в турбулентность, 35 человек пострадалиЛайнер Air Canada попал в турбулентность, 35 человек пострадалиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лайнер канадской авиакомпании Air Canada, вылетевший из Торонто в австралийский город Сидней, в районе Гавайских островов попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку в аэропорту Гонолулу. В результате пострадали 35 человек, передает телеканал CBS.

На борту самолета в тот момент находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. По словам представителей авиаперевозчика, все пострадавшие получили незначительные травмы и легкие ушибы, никто из них не нуждается в госпитализации. Уточняется, что самолет после дозаправки в Ванкувере уже миновал Гавайи, и для экстренной посадки в Гонолулу пилотам воздушного судна пришлось развернуться.

Пассажиров разместили в местной гостинице, вскоре они продолжат путь в Австралию.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что пассажиры летевшего из Косово в Швейцарию самолета болгарской авиакомпании сняли на камеру то, что происходило на борту в зоне сильной турбулентности: шедшую по проходу стюардессу вместе с тележкой подбросило к потолку, а на людей в креслах полетели чашки с напитками. Многих ошпарило горячей водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалист рассказал, что шептала Меркель во время приступа дрожи
Замглавы ПФР Алексей Иванов подал в отставку
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в социальной сети
Зеленский выступил против федерализации Украины
Генпрокуратура признала НПО "Всемирный конгресс украинцев" нежелательной
Президент Грузии рассчитывает на ослабление напряженности в отношениях с Россией
Минтруд предложил на 4% повысить прожиточный минимум
В США приоритетами военной модернизации назвали ядерное оружие и искусственный интеллект
Дубай разрешил туристам бесплатную месячную лицензию на алкоголь
Взрывы в сирийском Африне: погибло 14, ранено 35 человек
В РСТ допускают случаи нового банкротства туркомпаний
Зеленскому показали первую жертву ВСУ за время его президентства
Полиция Гибралтара взяла под арест капитана танкера Grace 1
Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова
Путин по телефону поговорил о Донбассе с Зеленским
Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
В Подмосковье мужчина прожил с одним полушарием мозга 60 лет
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Правительство утвердило проект закона о либерализации ОСАГО
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля
МИД РФ: напряженность вокруг ядерной сделки связана с антииранскими настроениями в Вашингтоне
Новую куклу «Барби» сделают астронавтом
Парламент Украины снова отказался отправить в отставку главу МИД Климкина
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек
Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича и ряда его соратников
Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов