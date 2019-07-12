Канадский самолет из-за турбулентности экстренно сел на Гавайях, 35 человек пострадали

СЕГОДНЯ 00:27 2019-07-12T00:40:21+03:00

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Лайнер канадской авиакомпании Air Canada, вылетевший из Торонто в австралийский город Сидней, в районе Гавайских островов попал в зону турбулентности и совершил экстренную посадку в аэропорту Гонолулу. В результате пострадали 35 человек, передает телеканал CBS.

На борту самолета в тот момент находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. По словам представителей авиаперевозчика, все пострадавшие получили незначительные травмы и легкие ушибы, никто из них не нуждается в госпитализации. Уточняется, что самолет после дозаправки в Ванкувере уже миновал Гавайи, и для экстренной посадки в Гонолулу пилотам воздушного судна пришлось развернуться.

Пассажиров разместили в местной гостинице, вскоре они продолжат путь в Австралию.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что пассажиры летевшего из Косово в Швейцарию самолета болгарской авиакомпании сняли на камеру то, что происходило на борту в зоне сильной турбулентности: шедшую по проходу стюардессу вместе с тележкой подбросило к потолку, а на людей в креслах полетели чашки с напитками. Многих ошпарило горячей водой.

ИСТОЧНИК KP.RU