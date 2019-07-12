Военный совет Судана объявил, что предотвратил попытку госпереворота

СЕГОДНЯ 00:55 2019-07-12T01:02:57+03:00

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В Судане произошла очередная попытка государственного переворота, она предотвращена. Об этом в четверг, 11 июля, объявил в эфире местного телевидения глава комитета по безопасности и обороне переходного Военного совета страны Джамаль Омар Ибрагим.

Суданский генерал сообщил, что в заговоре участвовали отставные и действующие офицеры армии, 12 военнослужащих уже арестованы, еще четверо задержаны по подозрению в причастности к попытке путча, передает агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ровно месяц назад Военный совет Судана уже объявлял о том, что предотвратил попытку госпереворота, тогда были задержаны почти 70 офицеров-исламистов, выступавших на стороне свергнутого ранее режима Омара аль-Башира.

Напомним, в апреле в Судане произошел госпереворот, власть в стране взял на себя военный совет, а президент Омар аль-Башир был отстранен от власти и взят под стражу. Его обвиняют в финансировании терроризма и коррупции, а также в подстрекательстве и даже непосредственном участии в убийствах демонстрантов.

Совет пообещал в течение двух лет передать власть избранному гражданскому правительству, а граждане страны вышли на улицы с требованием сделать это немедленно. В результате не прекращающихся в стране народных протестов и беспорядков гибнут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU