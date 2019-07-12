ГБР Украины проводит обыски в офисе Зеленского
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в офисе действующего президента страны Владимира Зеленского. Следователи изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), оставшиеся в ситуативной комнате Совбеза со времен президентства Петра Порошенко, сообщает «Главком» со ссылкой на источники в силовых структурах Незалежной.
Что именно они ищут, сотрудники ГРУ не говорят, однако, по данным собеседников издания, следователей интересует, кто и что говорил в ходе совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал документы, идущие под грифом «совершенно секретно». Особенно это касается заседаний, на которых обсуждались планы боевых операций в Донбассе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, через несколько дней после инаугурации Зеленского новый секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.
Бывший пресс-секретарь Порошенко тогда заявил, что вся оргтехника была арендована на деньги экс-президента, а теперь ее вернули владельцам.
Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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