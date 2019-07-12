2019-07-12T02:13:30+03:00
Политика

ГБР Украины проводит обыски в офисе Зеленского

Следственные действия связаны с расследованием деятельности бывшего президента Порошенко
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обыски в офисе Владимира Зеленского связаны с расследованием деятельности его предшественникаОбыски в офисе Владимира Зеленского связаны с расследованием деятельности его предшественникаФото: REUTERS
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в офисе действующего президента страны Владимира Зеленского. Следователи изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), оставшиеся в ситуативной комнате Совбеза со времен президентства Петра Порошенко, сообщает «Главком» со ссылкой на источники в силовых структурах Незалежной.

Что именно они ищут, сотрудники ГРУ не говорят, однако, по данным собеседников издания, следователей интересует, кто и что говорил в ходе совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал документы, идущие под грифом «совершенно секретно». Особенно это касается заседаний, на которых обсуждались планы боевых операций в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, через несколько дней после инаугурации Зеленского новый секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

Бывший пресс-секретарь Порошенко тогда заявил, что вся оргтехника была арендована на деньги экс-президента, а теперь ее вернули владельцам.

Секретарь СНБО Украины Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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