2019-07-12T02:55:05+03:00
Политика

Макрон намерен вскоре посетить Ирак

Об этом президент Франции заявил после встречи с лидером Курдистана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эманюэль Макрон (справа) с главой Иракского Курдистана Нечирваном БарзаниПрезидент Франции Эманюэль Макрон (справа) с главой Иракского Курдистана Нечирваном БарзаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Франции Эмануэль Макрон после встречи с лидером Иракского Курдистана Нечирваном Барзани заявил, что «хочет посетить Ирак в ближайшие месяцы», сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Переговоры Макрона с Барзани прошли в Париже в среду, 10 июля. Как отмечается в сообщении президентской администрации, французский лидер поздравил гостя «с недавним избранием на пост главы Курдского автономного района и с созданием нового регионального правительства Иракского Курдистана».

В коммюнике подчеркивается, что президент Пятой республики, «напомнив о приверженности Франции единству и суверенитету Ирака, уважая все его компоненты» приветствовал «прогресс в диалоге между Багдадом и Эрбилом». Макрон добавил, что «Франция будет продолжать поддерживать регион, как и весь Ирак, в борьбе с терроризмом», передает ТАСС.

Нечирван Барзани, ранее занимавший должность премьер-министра Иракского Курдистана (неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака), был избран президентом региона 28 мая этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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