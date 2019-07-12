Пушков прокомментировал предвыборное обещание Байдена продлить СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном

СЕГОДНЯ 06:14 2019-07-12T06:35:18+03:00

Российский сенатор отметил, что оба этих шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя предвыборные обещания бывшего вице-президента США Джо Байдена, отметил важность обоих его намерений.

Как писал сайт kp.ru, наиболее вероятный соперник нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на будущих президентских выборах заявил, что в случае победы в 2020 году продлит российско-американский Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и вернет Соединенные Штаты к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы», - так Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал это заявление .

«Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном», - добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва неоднократно заявляла о готовности продлить действие Договора СНВ-3, но если никому не хочется его продлевать, то «не будем тогда».

ИСТОЧНИК KP.RU