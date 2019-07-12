2019-07-12T07:09:03+03:00
Москва

Погода в Москве на 12 июля 2019 года: ожидается небольой дождь и до 16 градусов тепла

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 12 июля 2019 года
Екатерина БОЛГОВА
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В пятницу в Москве ожидается до 16 градусов тепла и дождьВ пятницу в Москве ожидается до 16 градусов тепла и дождьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве на пятницу, 12 июля 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +14 до +16 градусов. Днем облачно, небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 июля, температура воздуха составит 8...10 градусов тепла, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем — от 17 до 19 градусов выше нуля, облачно, также возможен дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье осадки прекратятся. Температура воздуха составит от 9 до 11 градусов со знаком «плюс», днем — от 19 до 21 градуса. Переменная облачность, ветер западный и северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что к концу недели в Москву станет еще прохладнее, чем раньше, а пик июльских холодов придется на пятницу, 12 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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