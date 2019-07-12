2019-07-12T08:27:18+03:00
Общество

Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

Праздника знаменует завершение Петрова поста
Екатерина БОЛГОВА
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Святые апостолы Петр и ПавелСвятые апостолы Петр и Павел
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В пятницу, 12 июля, православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла. Праздник знаменует завершение Петрова поста - первого из двух летних постов.

Апостолы Петр и Павел считаются одними из самых преданных проповедников учения Иисуса Христа. По церковному преданию, они приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю). В настоящее время православные верующие вспоминают апостолов 12 июля, а католики отмечают День Петра и Павла 29 июня.

В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках.

Отметим, что завершившийся сегодня Петров пост (Апостольский или Петропавловский), считается среди верующих нестрогим. Во время поста разрешается есть рыбу, так как апостол Петр, родившийся в простой семье рыболова, считается покровителем рыбаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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