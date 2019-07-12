Центробанк отозвал лицензию у организаций "21 Век" и "Частный расчетно-кассовый центр"

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-12T09:53:21+03:00

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В пятницу, 12 июля, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у небанковской кредитной организации (НКО) из Санкт-Петербурга "21 Век" .

Компания не является участником системы страхования вкладов. В Банке России заявили, что решение об отзыве лицензии связано с тем, что "21 Век" не нарастила собственный капитал до минимальной величины, прописанной в федеральном законе "О банках и банковской деятельности".

По величине активов, согласно данным на 1 июля, небанковская кредитная организация "21 век" был на 463-м месте в банковской системе РФ.

Кроме того, приказом от 12 июля стало известно, что Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр". Как отмечается в решении регулятора, организация так же не нарастила собственные средства до необходимой величины и не исполняла федеральные законы и нормативные акты Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU