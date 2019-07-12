2019-07-12T10:14:24+03:00
В мире

Сотрудники Google прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам

В компании подчеркнули, что в дальнейшем записи передаются экспертам и лингвистам, которые знают особенности именно этого языка
Екатерина БОЛГОВА
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Google признал прослушивание аудиозаписей для голосовых помощниковGoogle признал прослушивание аудиозаписей для голосовых помощниковФото: REUTERS
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Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис заявил, что сотрудники компании прослушивают запросы пользователей голосовым помощникам Google Home или приложению Google Assistant. После этого записи отдают лингвистам, которые особенности именно этого языка.

В заявлении Монсиса, опубликованном в официальном блоге Google, подчеркивается, что анализ таких данных нужен для развития звуковой технологии. При это в компании отметили, что прослушивается не более 0,2% голосовых сообщений, отдаваемых пользователями Google Assistant.

Ранее стало известно об утечке записей, которую допустил один из сотрудников Google, участвовавший в анализе данных.

«Мы только что узнали, что один из привлечённых к языковому анализу экспертов нарушил нашу политику защиты данных, допустив утечку конфиденциальных аудиоданных», — сообщается на сайте компании.

По информации CNBC, примерно тысячу звуковых сообщений в адрес Google Assistant получил бельгийский портал VRT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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