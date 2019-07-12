США решили не вводить санкции против главы МИД Ирана

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-12T10:44:31+03:00

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Вашингтон принял решение не вводить санкционные меры против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зари, которые 24 июня предложил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Холодные головы возобладали. Мы… поняли, что это не обязательно нам поможет», - передает агентство Рейтер слова информированного источника.

При этом источник агентства сообщил, что в поддержку данного решения выступил сам госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Reuters отмечает, что такой шаг может говорить о готовности США к поиску дипломатического разрешения конфликта вокруг ядерной программы.

Накануне, 10 июля американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время Вашингтон существенно усилит санкции против Ирана. Однако, постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт заявил, что Белый Дом готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

Напомним, 7 июля, как и обещал президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%. Позже в Иране сообщили о возможности дальнейшего невыполнения участниками ядерной сделки своих обязательств, страна готова к «дальнейшим ответным мерам», в том числе и начать обогащение урана до 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU