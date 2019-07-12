2019-07-12T10:40:23+03:00
Авто

Россияне отказываются платить штрафы и предпочитают судиться

С начала года число неплательщиков за нарушение ПДД увеличилось в разы
Елена АКИМОВА
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Автомобилисты все чаще пытаются обжаловать постановления о штрафахАвтомобилисты все чаще пытаются обжаловать постановления о штрафахФото: Иван МАКЕЕВ
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В России в последние месяцы наблюдается новая тенденция: автовладельцы стали массово отказываться от оплаты штрафов ГИБДД. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, с начала 2019 года количество постановлений о неоплаченных штрафах увеличилось на 3,5 миллиона, и уже составляет 22,4 миллиона единиц.

Больше всего должников, что не удивительно, в Москве и Подмосковье. Так, у столичных приставов сейчас находится 3,2 миллиона документов о взыскании штрафов, у их областных коллег - 2,5 миллиона.

Эксперты уверены, что к такой ситуации привела массовая установка камер фотовидеофиксации на дорогах. Только за последний год их стало больше на 20%. Соответственно, больше фиксируется нарушений, и больше «писем счастья». Вот только водители оплачивать эти штрафы с камер не торопятся, а все чаще пытаются оспорить их в судах. Поясняя, мол, многие камеры установлены с грубыми нарушениями.

Но государство придумало новые рычаги давления на должников: предлагается ограничить им доступ к некоторым госуслугам. То есть, если сейчас автовладельца за большие долги по штрафам могут лишить водительских прав и ограничить выезд за пределы России, то в дальнейшем он еще и справку не сможет получить, или, например, паспорт обменять. Правда, прежде, говорят эксперты, надо навести порядок с камерами, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что частные камеры уберут с дорог. Переносная аппаратура для видеозаписи из способа предотвращать ДТП превратилась в средство для сбора денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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