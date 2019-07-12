В Киеве выразили протест из-за признания в России нежелательным "Всемирного конгресса украинцев"

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-12T11:04:40+03:00

В МИД Украины также призвали международное сообщество усилить дипломатическое давление на Россию

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Решение Генпрокуратуры России о признании нежелательной на территории страны деятельности неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress, Канада) в МИД Украины расценили как "демонстрацию репрессивной политики" . В связи с этим украинское ведомство выразило протест.

"Такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ", - говорится в заявлении украинского ведомства.

Также в МИД Украины призвали международное сообщество укрепить дипломатическое давление на Москву, так как, по мнению Киева, действие российской Генпрокуратуры можно рассматривать как "дерзкое нарушение фундаментальных прав человека".

Напомним, накануне, 11 июля, Генеральная прокуратура России решила признать нежелательной работу канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев ". Действия этой организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, признали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU