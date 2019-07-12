2019-07-12T11:34:54+03:00
Происшествия

В курортном районе Турции горит лес

Туристы жалуются на запах дыма, но власти уверены – все под контролем
Елена АКИМОВА
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В Турции огонь охватил более 300 гектаров лесаВ Турции огонь охватил более 300 гектаров леса
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В Турции бушуют лесные пожары. Огонь охватил сразу несколько участков и дым потихоньку добирается до курортных мест страны. Туристы начинают жаловаться, что запах гари мешает, а некоторые даже покидают гостиницы.

Стена огня сейчас подбирается к популярнейшим прибрежным курортам юго-западе страны. Огнем охвачено более трехсот гектаров леса.

Причиной возгорания стала сухая и ветреная погода. В тушении огня задействована пожарная авиация, но пока справиться с огнем не удается, хотя местные власти и заверяют, что все под контролем.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регионе пойдут дожди и это облегчит ситуацию не только с тушением огня, но и ликвидирует дымовую завесу, сообщает Пятый канал.

А тем временем в Иркутской области тоже зафиксировано 96 очагов возгорания, которых охватили площадь в 43426 га. Огонь не угрожает населенным пунктам и находится на отдалении, подобраться к очагам довольно проблематично.

Пожары в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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