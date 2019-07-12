Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-12T11:44:25+03:00

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Неправильно уничтожать продукты, поэтому санкционные продукты необходимо изымать и далее думать о том, как можно их использовать. Соответствующе заявление сделал вице-премьер России Алексей Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», сказал вице-премьер, подчеркнув, что «на будущее это требует обсуждения».

Напомним, активную борьбу с санкционными продуктами начали в августе 2015 года. Спустя почти 4 года после начала действия указа об уничтожении всех санкционных продуктов в Роспотребнадзоре появились инициативы использовать по назначению хотя бы пригодные к употреблению продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU