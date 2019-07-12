Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-12T11:53:46+03:00

Накануне президент Украины заявил об усилении люстрации, которой может быть подвергнут и его предшественник на посту главы государства

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В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, по которому бывший глава украинского государства Петр Порошенко и другие экс-сотрудники его администрации могут попасть под люстрацию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Зеленский ответил на обвинение в том, что он и его команда хотят отменить люстрацию.

"Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить", - сказал глава Украины.

Он отметил, что под люстрацию должны попасть президент Украины, все народные депутаты, глава Верховной Рады, члены кабмина, генпрокурор, глава СБУ и другие чиновники.

Отметим, что по закону о люстрации 2014 года чиновникам времен экс-президента Виктора Януковича запретили занимать должности в органах государственной власти на протяжении 5 или 10 лет. Под действие нормативного акта тогда попали больше 1 миллиона граждан Украины.

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У нового президента Украины Владимира Зеленского опускаются руки на посту главы государства. Именно так можно расценить его запись в соцсети «Фейсбук», где он жалуется: что украинским чиновникам, какого бы цвета они ни были, «все фиолетово» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU