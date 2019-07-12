Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-12T12:36:43+03:00

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Важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались и не провоцировали никаких злоупотреблений. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

«Нет, речь идет об экспертной дискуссии. Здесь очень важно, чтобы санкционные продукты оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотреблений», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что после 4 лет с начала действия указа об уничтожении всех санкционных продуктов в Роспотребнадзоре появились инициативы использовать по назначению хотя бы пригодные к употреблению продукты.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 12 июля, вице-премьер России Алексей Гордеев, поддержал эту идею и заявил, что неправильно уничтожать продукты питания и необходимо их изымать, а далее думать, как можно их использовать.

ИСТОЧНИК KP.RU