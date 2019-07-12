Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-12T12:39:26+03:00

Все они получили от 15 лет до 21 года лишения свободы

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В пятницу, 12 июля, Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор семи сторонникам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые хотели устроить катастрофу скоростного поезда "Сапсан" в 2017 году.

Подсудимые получили от 15 до 21 года заключения, сроки будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов, отметил судья.

Обвинение заявило, что семь подсудимых - выходцев из Таджикистана, проживающих в Санкт-Петербурге - в 2017 году объединились для участия в теракте. В знак протеста против российской операции в Сирии они хотели устроить крушение "Сапсана".

Фахраджону Нозимову, Джумахону Баймонову, Абдулгафуру Раупову, Мухамеди Бобоюрову, Сухраджону Нозимову, Амраджону Раупову и Фарходу Наджбудинову предъявлено обвинение в подготовке и совершении террористического акта. Кроме того, их обвинили в хранении оружия. Различные тюремные сроки связаны с тем, что один из обвиняемых признал вину в полном объеме, а другой сознался в хранении оружия, передает ТАСС.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/615348" frameborder="0"></iframe> ФСБ ликвидировала в Санкт-Петербурге ячейку террористов.Семь человек из Средней Азии готовились совершить подрывы на железной дороге

ИСТОЧНИК KP.RU