Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
В пятницу, 12 июля, Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор семи сторонникам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), которые хотели устроить катастрофу скоростного поезда "Сапсан" в 2017 году.
Подсудимые получили от 15 до 21 года заключения, сроки будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов, отметил судья.
Обвинение заявило, что семь подсудимых - выходцев из Таджикистана, проживающих в Санкт-Петербурге - в 2017 году объединились для участия в теракте. В знак протеста против российской операции в Сирии они хотели устроить крушение "Сапсана".
Фахраджону Нозимову, Джумахону Баймонову, Абдулгафуру Раупову, Мухамеди Бобоюрову, Сухраджону Нозимову, Амраджону Раупову и Фарходу Наджбудинову предъявлено обвинение в подготовке и совершении террористического акта. Кроме того, их обвинили в хранении оружия. Различные тюремные сроки связаны с тем, что один из обвиняемых признал вину в полном объеме, а другой сознался в хранении оружия, передает ТАСС.
*ИГ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
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