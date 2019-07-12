Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-12T13:05:50+03:00

Ранее в Минобороны Турции сообщили о поступлении первой партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили начало поставок в Турцию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее о поступлении первой партии в Турции заявили в министерстве обороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — отмечалось в сообщении турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что поставки С-400 Анкаре начались. По его словам, начало поставок соответствует соглашениям.

"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - сказал Песков.

Напомним, сделка была заключена в 2017 году. Согласно договоренностям, Москва поставит Турции четыре дивизиона, сумма сделки - два с половиной миллиарда долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719819" frameborder="0"></iframe> Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU