Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили начало поставок в Турцию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее о поступлении первой партии в Турции заявили в министерстве обороны страны.
"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — отмечалось в сообщении турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что поставки С-400 Анкаре начались. По его словам, начало поставок соответствует соглашениям.
"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - сказал Песков.
Напомним, сделка была заключена в 2017 году. Согласно договоренностям, Москва поставит Турции четыре дивизиона, сумма сделки - два с половиной миллиарда долларов.
Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.
ИСТОЧНИК KP.RU