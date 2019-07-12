2019-07-12T13:05:50+03:00
В мире

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию

Ранее в Минобороны Турции сообщили о поступлении первой партии компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЗРК С-400 "Триумф"ЗРК С-400 "Триумф"Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили начало поставок в Турцию компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее о поступлении первой партии в Турции заявили в министерстве обороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", — отмечалось в сообщении турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что поставки С-400 Анкаре начались. По его словам, начало поставок соответствует соглашениям.

"Все осуществляется в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", - сказал Песков.

Напомним, сделка была заключена в 2017 году. Согласно договоренностям, Москва поставит Турции четыре дивизиона, сумма сделки - два с половиной миллиарда долларов.

Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
Путин поговорил по телефону с лидером Палестины
Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию
Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика