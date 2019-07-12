Путин поговорил по телефону с лидером Палестины

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-12T13:58:45+03:00

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В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмуд Аббас. Главы двух стран рассмотрели проблематику ближневосточного урегулирования, сообщается на сайте Кремля.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — отмечается в сообщении.

По данным Кремля, в ходе разговора подтверждена готовность Москвы и далее осуществлять действия продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров для достижения решений, которые устроят все стороны.

Кроме того, Аббас выразил благодарность Путину за шаги российской дипломатии по содействию примирению на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас летом этого года прибудет в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU