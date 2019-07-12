2019-07-12T13:58:45+03:00
Политика

Путин поговорил по телефону с лидером Палестины

Главы двух стран обсудили проблематику ближневосточного урегулирования
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмуд Аббас. Главы двух стран рассмотрели проблематику ближневосточного урегулирования, сообщается на сайте Кремля.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — отмечается в сообщении.

По данным Кремля, в ходе разговора подтверждена готовность Москвы и далее осуществлять действия продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров для достижения решений, которые устроят все стороны.

Кроме того, Аббас выразил благодарность Путину за шаги российской дипломатии по содействию примирению на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас летом этого года прибудет в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию
Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика