Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о получении взятки

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-12T14:27:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июля, Басманный Суд Москвы арестовал на два месяца заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который признал вину в получении взятки.

«Мое мнение по ходатайству следующее. Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем… Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу по отношении ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - сказал Иванов, признавая свою вину.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 11 июля стало известно, что Иванов подал в отставку и признал свою вину в получении взятки.

Иванов был задержан 10 июля. Следствие вменяло в вину замглавы ПФР получение взятки в размере 4,4 миллионов рублей. По представленной информации, крупную взятку чиновник получил от сотрудника компании «Техносерв», которая занималась поставками оборудования в пенсионное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU