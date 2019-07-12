2019-07-12T14:53:14+03:00
Политика

Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским

Ранее по инициативе Украины российский и украинский лидеры поговорили о Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин обсудил с Совбезом РФ проблематику российско-украинских отношенийПутин обсудил с Совбезом РФ проблематику российско-украинских отношенийФото: REUTERS
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В пятницу, 12 июля, с учетом состоявшейся первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», - сказал представитель Кремля.

Напомним, первая телефонная беседа Путина с новым украинским президентом состоялась 11 июля по инициативе украинской стороны. Песков сообщил, что разговор лидеров Украины и России касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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