Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским
В пятницу, 12 июля, с учетом состоявшейся первой телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», - сказал представитель Кремля.
Напомним, первая телефонная беседа Путина с новым украинским президентом состоялась 11 июля по инициативе украинской стороны. Песков сообщил, что разговор лидеров Украины и России касался урегулирования ситуации в Донбассе и совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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