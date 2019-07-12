2019-07-12T15:13:09+03:00
Экономика

Центробанк определил курс доллара и евро на выходные

Значения немного подросли
Григорий ЛЕОРДА
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Курс заграничных валют немного вырос.Курс заграничных валют немного вырос.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Банк России определился со стоимость доллара и евро на выходные. Согласно данным регулятора цена доллара установлена на уровне 63,0204 рубля. Это на 2,6 копейки больше прошлого показателя. При этом цена евро увеличилась незначительно и составляет 71,0114 рубля.

Сайт kp.ru рассказывал о том, что переводы по номеру телефона могут подорожать: банки начинают вводить за новую услугу комиссию. В итоге стоимость может оказаться такой же, как и при переводе денег с карты на карту. Сейчас Райффайзенбанк ввел сбор в 1,5% за такие переводы. Но это касается только операций свыше 10 тысяч рублей. При этом большинство банков продлили нулевую комиссию на переводы в Системе быстрых платежей.

Также сайт kp.ru рассказывал, что Банк России запустил систему быстрых платежей в тестовом режиме 28 января этого года. В пилотном проекте вызвались участвовать 12 банков. ЦБ начнет взимать комиссию в 1–6 рублей в зависимости от суммы перевода с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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