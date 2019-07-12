2019-07-12T15:20:08+03:00
Политика

Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко

По мнению дипломатов, избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Послы стран "Большой семерки" не поддержали предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить действие закона о люстрации на своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко и других лиц, занимавших высокие посты с 2014 по 2019 год.

В совместном заявлении послов отмечается, избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических государствах.

"Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после "революции достоинства", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отметим, что "революцией достоинства" в Киеве "майдан", произошедший в 2013-2014 годах, после чего был госпереворот, в результате которого Порошенко стал президентом.

Закон "Об очищении власти" (закон о люстрации) был подписан Порошенко в октябре 2014 года. Ранее Зеленский предложил распространить действие этого документа и на чиновников из команды Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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