2019-07-12T15:27:02+03:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон

Очаг подземных толчков залегал на глубине 22,3 километра
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Очаг подземных толчков залегал на глубине 22,3 километра.Очаг подземных толчков залегал на глубине 22,3 километра.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 июля, в американском штате Вашингтон произошло землетрясение с магнитудой 4,6. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.51 по времени UTC (11.51 мск). Эпицентр находился вблизи города Монро в округе Снохомиш, а очаг залегал на глубине 22,3 километра.

Спустя несколько минут после первых толчков было зафиксировано еще одно землетрясение с магнитудой составила 3,5 и эпицентром в 4 километрах от города Монро.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, 6 июля в 3.19 UTC (6.19 мск) на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 193 километрах к северу от Лос-Анджелеса на глубине десяти километров. В результате несколько человек пострадало, а примерно 200 тысяч жителей остались без электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским
В Госдуме предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов
Борис Клюев объяснил, почему Быстрицкая оградила себя от людей
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о получении взятки
Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
Путин поговорил по телефону с лидером Палестины
Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию
Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика