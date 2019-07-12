Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-12T15:27:02+03:00

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В пятницу, 12 июля, в американском штате Вашингтон произошло землетрясение с магнитудой 4,6. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.51 по времени UTC (11.51 мск). Эпицентр находился вблизи города Монро в округе Снохомиш, а очаг залегал на глубине 22,3 километра.

Спустя несколько минут после первых толчков было зафиксировано еще одно землетрясение с магнитудой составила 3,5 и эпицентром в 4 километрах от города Монро.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, 6 июля в 3.19 UTC (6.19 мск) на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 193 километрах к северу от Лос-Анджелеса на глубине десяти километров. В результате несколько человек пострадало, а примерно 200 тысяч жителей остались без электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU