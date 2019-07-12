Стало известно, что россияне думают о Грузии
Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса об отношении россиян к Грузии. Выяснилось, что 48% респондентов относятся к соседней стране безразлично, а 37% - хорошо.
О плохом настрое сообщили лишь 8% опрошенных. 7% ответить на это затруднились.
8% наших соотечественников плохо относятся к соседней стране.
Среди наиболее популярных причин из-за которых соотечественники относятся к Грузии хорошо две выделяются больше всего. Во-первых, там живут "гостеприимные, хорошие люди". Во-вторых, опрошенным "просто нравится эта страна".
Те, кто рассказал о плохом отношении причину не раскрывали. На этот вопрос ответили лишь 8% недовольных респондентов. У них популярно объяснение, что "Грузия плохо относится к России".
56% опрошенных уверены, что через 5-10 лет отношения между двумя странами будут хорошие. 41% россиян хотели бы побывать в соседней стране. Не думают об этом чуть больше - 42%.
Кстати, недавно "КП" провела свой опрос среди читателей - надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста. Большинство, 74%, считают, что Тбилиси не должен отделаться одними лишь невнятными извинениями.
ОПРОС КП
Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»