Стало известно, что россияне думают о Грузии

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-12T15:54:09+03:00

Чуть больше трети россиян относятся к Грузии доброжелательно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса об отношении россиян к Грузии. Выяснилось, что 48% респондентов относятся к соседней стране безразлично, а 37% - хорошо.

О плохом настрое сообщили лишь 8% опрошенных. 7% ответить на это затруднились.

8% наших соотечественников плохо относятся к соседней стране.

Среди наиболее популярных причин из-за которых соотечественники относятся к Грузии хорошо две выделяются больше всего. Во-первых, там живут "гостеприимные, хорошие люди". Во-вторых, опрошенным "просто нравится эта страна".

Те, кто рассказал о плохом отношении причину не раскрывали. На этот вопрос ответили лишь 8% недовольных респондентов. У них популярно объяснение, что "Грузия плохо относится к России".

56% опрошенных уверены, что через 5-10 лет отношения между двумя странами будут хорошие. 41% россиян хотели бы побывать в соседней стране. Не думают об этом чуть больше - 42%.

Кстати, недавно "КП" провела свой опрос среди читателей - надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста. Большинство, 74%, считают, что Тбилиси не должен отделаться одними лишь невнятными извинениями.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

ИСТОЧНИК KP.RU