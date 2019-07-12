Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-12T15:54:23+03:00

В греческом внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна поддерживает позицию Евросоюза в отношении Боливарианской Республики

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Греция поддерживает позицию стран-членов Евросоюза и признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. Об этом сообщили в греческом Министерстве иностранных дел.

«Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 [стран-членов] в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Греции также заявили, что «горячо поддерживает усилия ЕС» с целью достижения мирного и «демократического урегулирования кризиса в результате переговоров на благо народа Венесуэлы».

Напомним, накануне, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его трехдневные переговоры на Барбадосе с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо были «очень насыщенными».

Как писал kp.ru, ситуация в Боливарианской Республики обострилась 23 января, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств.

ИСТОЧНИК KP.RU