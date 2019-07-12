Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-12T16:12:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдачи в эксплуатацию до 14 сентября Центрального (Нового) моста в Днепре, в противном случае градоначальник должен уйти в отставку.

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, в противном случае он уйдет в отставку», - сказал украинский лидер во время рабочей поездки в Днепр.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 11 июля, мэр Киева и глава городской горадминистрации Виталий Кличко рассказал о намерениях Зеленского провести изменения системы руководства украинской столицы. По словам Кличко, украинский лидер хочет лишить избранного мэра полномочий, что является «возвращением методов» экс-президента Украины Виктора Януковича и «лишение Киева самоуправления».

ИСТОЧНИК KP.RU