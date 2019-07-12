2019-07-12T16:21:40+03:00
Звезды

Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

Мединский пожелал Джулиану Генри Лоуэнфельду успехов в творчестве
Григорий ЛЕОРДА
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Американский поэт стал обладателем российского паспорта.Американский поэт стал обладателем российского паспорта.Фото: материалы пресс-служб
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Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вручил российский паспорт американскому поэту и переводчику Джулиану Генри Лоуэнфельду. Мероприятие состоялось в Государственном Историческом музее.

"Ровно месяц назад Президент подписал указ о принятии вас в гражданство России. Это символично, поскольку это произошло буквально через несколько дней после вашего дня рождения и 220-летия со дня рождения Пушкина – и в мире вы известны, прежде всего, как замечательный переводчик", – сказал Владимир Мединский.

Лоуэнфельд поблагодарил министра и признался, что случившееся для него это настоящий праздник.

"Я горжусь, что я стал русским, и я здесь счастлив. Я здесь чувствую творческое вдохновение. Я чувствую эту потрясающую энергию, глубинную необходимость русского народа в духовном развитии", – сказал Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Лоуэнфельд известен как поэт, драматург, композитор, переводчик и юрист. Его по праву называют одним ним из лучших переводчиков произведений Пушкина на английский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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