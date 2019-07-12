2019-07-12T16:47:17+03:00
В мире

Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы

Российский лидер пожелал коллеге благополучия
Григорий ЛЕОРДА
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Гитанас Науседа.Гитанас Науседа.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил нового президента Литвы Гитанаса Науседу с вступлением в должность. Текст телеграммы опубликован на сайте посольства нашей страны в Литве.

"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность Президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - написал Владимир Путин.

Напомним, президент Литвы избирается, как и в России, всеобщим прямым тайным голосованием. Исполнять обязанности он будет пять лет. Кандидаты должны быть не моложе 40 лет (нашему 55), иметь гражданство Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

В пятницу, 12 июля, проходит инаугурация Науседу. До избрания на эту должность он был известен как экономист и советник президента одного из крупнейших коммерческих банков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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