«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-12T17:11:45+03:00

Ранее украинский лидер заявил, что действия тех, кто находился у власти с 2014 года, получат «справедливую юридическую оценку»

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Инициатива украинского лидера Владимира Зеленского расширить действие закона о люстрации на всех руководителей незалежной после 2014 года является «неприкрытым пророссийским реваншем». Соответствующие заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 год находились в исполнительной или законодательной власти… Люстрировать для того, чтобы освободить место для пятой колонны», - сказал бывший лидер незалежной.

По словам Порошенко, законопроект Зеленского является «пророссийским реваншем», поскольку список, предложенный для люстрации, совпадает с санкционными списками Москвы «против ключевых государственных деятелей Украины».

Напомним, что закон о люстрации был подписан Порошенко 9 октября прошлого года. Документ был направлен на госслужащих, занимавших посты во времена управления страной экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 июля Зеленский в своем видеообращении в Facebook заявил о необходимости расширить действие закона. Он заявил, что законопроект представляет «только общественную оценку» деятельности чиновников времен Порошенко, и позволит «навсегда лишить» их возможности управлять государством

ИСТОЧНИК KP.RU