Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-12T17:15:54+03:00

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Наказание за принятие заведомо неконкурентных предложений на торгах по госконтрактам должно быть уголовным. С таким заявлением обратился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев к участникам совещания по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов.

"Нам нужно не только административную ответственность установить, но и увеличить штрафные санкции. Я предложил, это тоже не идеальное решение, уголовную ответственность установить для тех, кто подписывает заведомо неконкурентные предложения", - приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Глава правительства считает, что административная ответственность не воздействует на участников рынка должны образом, так как штрафовать фирмы-однодневки бессмысленно.

"Ну да, выписали ей штраф 50 тыс. рублей. Она либо заплатила, либо даже не заплатила. Кому от этого страшно? А все торги полетели", - считает Медведев.

Он подчеркнул, что любой из тех, кто подписывает документы, должен понимать, что за ним "придут, и он будет сидеть при всех царях". Сайт kp.ru писал об идеи Медведева о том, что аресты за экономические преступления надо заменить штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU