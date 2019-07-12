2019-07-12T17:34:05+03:00
Общество

Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google

Пользователям посоветовали быть более осмотрительными
Елена АКИМОВА
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Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд GoogleЭкс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд GoogleФото: REUTERS
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Новость о том, что в компании Google прослушивают озвученные в голосовом помощнике команды, взбудоражила пользователей. Многие усомнились, что это необходимо для улучшения работы сервиса. Куда больше тех, кто уверен - личные данные под угрозой.

Бывший сотрудник Службы психологических операций армии США Скотт Беннетт уверен, что это указывает на нарушение конфиденциальности. В корпорации должны были сразу предупредить пользователей о такой возможности, но этого не сделали. Доверия не добавляет и то, что ранее многие корпорации уличали в сливе персональных данных.

- Людей ставят перед фактом, что приватности больше не существует. До тех пор пока у Google не появится соперник, ждать ее не стоит, - комментирует телеканалу «360» Скотт Беннетт.

Не исключено, что подозрительные голосовые команды передавались правоохранительным органам. И единственное, что остается делать пользователям – это быть более осмотрительными, советует эксперт.

Ранее в корпорации подчеркнули, что анализ таких данных нужен для развития звуковой технологии. При это в компании отметили, что прослушивается не более 0,2% голосовых сообщений, отдаваемых пользователями Google Assistant.

ИСТОЧНИК KP.RU

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