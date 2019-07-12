Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-12T17:52:41+03:00

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Французский нападающий Антуан Гризманн перешел в "Барселону". Трасфер обошелся сине-гранатовым в 120 миллионов евро. Именно эта сумма была оговорена как отступные бывшему клубу.

Известно, что эта сделка принесет футболисту 105 миллионов евро. Отступные в новом договоре на порядок больше, чем в прошлом - 800 миллионов евро.

За прошлую команду "Атлетико" форвард играл с 2014 года. За это время он принял участие в 257 матчах и забил 133 мяча. О своем уходе из команды он сообщил в середине мая. И лишь спустя почти два месяца заявил о намерениях играть в "Барселоне", сообщает sports.ru.

Кстати, "Атлетико" может подать в суд на новый клуб игрока. Дело в отступных. С 1 июля, согласно договору, они уменьшились с 200 до 120 миллионов евро. Эту сумму и готово заплатить руководство "Барсы". Однако в "Атлетико" считают, что «Барселона» согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, а значит и сумма отступных должна быть больше.

Сайт kp.ru писал о том, что Антуан Гризманн был освистан фанатами после того как объявил о своем уходе из "Атлетико".

fcbarcelona Гризманн перешел в "Барселону"

ИСТОЧНИК KP.RU