Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"
Кажется только-только утих скандал вокруг грузинского телеканала "Рустави 2", которому пришлось прерывать вещание и еще несколько дней отбиваться от информационных атак из-за оскорблений ведущего в адрес россиян и Владимира Путина. И если в первом случае досталось телеведущему Георгия Габунии, то теперь народный гнев обрушился на руководство СМИ. Гендиректор оппозиционного телеканала Ника Гварамия нецензурно выразился о грузинском вине и минеральной воде известных марок.
Дальше все пошло по известному сценарию. Обиженные виноделы вышли на улицы у Гомборского перевала (край Кахети). Это произошло в пятницу, 12 июля. Они требовали извинений, а в противном случае обещали провести акцию протеста у здания "Рустави 2". В какой-то момент протестующие на полчаса перекрыли дорогу.
"Это [нецензурные высказывания] больно не только кахетинцам. Он оскорбил своей бранью всю Грузию", - сказал участник акции Александр Хуцишвили в интервью "Имеди".
Митинг в Кахетии.
ИСТОЧНИК KP.RU