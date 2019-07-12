Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-12T18:32:43+03:00

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Кажется только-только утих скандал вокруг грузинского телеканала "Рустави 2", которому пришлось прерывать вещание и еще несколько дней отбиваться от информационных атак из-за оскорблений ведущего в адрес россиян и Владимира Путина. И если в первом случае досталось телеведущему Георгия Габунии, то теперь народный гнев обрушился на руководство СМИ. Гендиректор оппозиционного телеканала Ника Гварамия нецензурно выразился о грузинском вине и минеральной воде известных марок.

Дальше все пошло по известному сценарию. Обиженные виноделы вышли на улицы у Гомборского перевала (край Кахети). Это произошло в пятницу, 12 июля. Они требовали извинений, а в противном случае обещали провести акцию протеста у здания "Рустави 2". В какой-то момент протестующие на полчаса перекрыли дорогу.

"Это [нецензурные высказывания] больно не только кахетинцам. Он оскорбил своей бранью всю Грузию", - сказал участник акции Александр Хуцишвили в интервью "Имеди".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719929" frameborder="0"></iframe> Митинг в Кахетии.

ИСТОЧНИК KP.RU