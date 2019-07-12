Росгвардию хотят уполномочить на охрану маковых полей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-12T19:05:38+03:00

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Росгвардии хотят передать исключительное право на охрану посевов наркосодержащих растений. Законопроект с таким предложением размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений, культивируемых для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, либо для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения – опийного мака, культивируемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

Отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивается в промышленных целях. Его можно будет охранять частным охранным организациям. Законопроект заверен председателем правительства Дмитрием Медведевым.

ИСТОЧНИК KP.RU