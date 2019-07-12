2019-07-12T19:05:38+03:00
Общество

Росгвардию хотят уполномочить на охрану маковых полей

Правоохранители будут бдить возле посевов ради научных и учебных целей
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Опийный мак также смогут охранять частники.Опийный мак также смогут охранять частники.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Росгвардии хотят передать исключительное право на охрану посевов наркосодержащих растений. Законопроект с таким предложением размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Установить, что требования к режиму охраны посевов наркосодержащих растений, культивируемых для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, либо для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также наркосодержащего растения – опийного мака, культивируемого в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в документе.

Отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивается в промышленных целях. Его можно будет охранять частным охранным организациям. Законопроект заверен председателем правительства Дмитрием Медведевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Аэроэкспресс» во Внуково с середины июля буде ходить по новому расписанию
Лидер движения «За права женщин» рассказала, как победить домашнее насилие
В Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку
Грузинские виноделы собрались на митинг после оскорблений гендиректора "Рустави 2"
В Турцию прибыли три самолета с С-400 на борту
Трамп "похоронил" Арнольда Шварценеггера
Родителей будут учить грамотно воспитывать детей
Антуан Гризманн перешел в "Барселону": клуб заплатил "Атлетико" 120 млн евро
Экс-сотрудник спецслужб США объяснил последствия прослушки голосовых команд Google
В первые в истории ВС Испании генералом стала женщина
Украинский доброволец приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера
Медведев предлагает ввести уголовную ответственность за аферы на торгах по госконтрактам
«Пророссийский реванш»: Порошенко прокомментировал предложение Зеленского о люстрации
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы за 2017-2018 годы
Путин поздравил Гитанаса Науседу со вступлением в должность президента Литвы
Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана из-за тропического шторма «Барри»
Министр культуры вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на строительство моста
Пожар в Госархиве в Москве потушен
Греция признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Стало известно, что россияне думают о Грузии
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлин не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским