Министр труда США покидает свой пост на фоне скандала о сутенерстве

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-12T19:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр труда США Александр Акоста заявил о том, что покидает свой пост. Решение об этом он принял на фоне скандала вокруг миллиардера Джеффри Эпштейна. Его обвиняют в сутенерстве.

"Я считаю, что Министерству труда США следует сосредоточивать внимание не на Эпштейне, а на чрезвычайно благоприятной ситуации в экономике", - сказал министр. Его выступление на пресс-конференции в Вашингтоне транслировал телеканал CNN.

Заметим, на мероприятии также присутствовал президент США Дональд Трамп. Чиновник рассказал собравшимся, что предупреждал американского лидера о своем решении. Трамп признался, что не настаивал на увольнении и сказал, что Акоста очень хорошо выполнял свои обязанности и за время службы проделал невероятную работу.

Свой пост Александр Акоста оставит в течение недели. Его сменит нынешний заместитель Патрик Пиццела.

ИСТОЧНИК KP.RU