Россельхознадзор назвал причины массовой гибели пчел
Россельхоз надзор сообщил, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. Это привело к массовой гибели пчел. Ведомство выступает за то, чтобы Минсельхозу вернули полномочия по контролю за этой сферой.
"В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю над производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", - сказала ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Сотрудница Россельхознадзора заявила, что гибель насекомых связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Эта ситуация в последнее время лишь ухудшается.
Сайт kp.ru писал о массовом море медоносов. В этом тексте журналисты разбираются к чему может привести массовая гибель насекомых.
ИСТОЧНИК KP.RU