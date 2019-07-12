Россельхознадзор назвал причины массовой гибели пчел

СЕГОДНЯ 22:48 2019-07-12T22:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхоз надзор сообщил, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. Это привело к массовой гибели пчел. Ведомство выступает за то, чтобы Минсельхозу вернули полномочия по контролю за этой сферой.

"В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю над производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", - сказала ТАСС официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Сотрудница Россельхознадзора заявила, что гибель насекомых связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Эта ситуация в последнее время лишь ухудшается.

Сайт kp.ru писал о массовом море медоносов. В этом тексте журналисты разбираются к чему может привести массовая гибель насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU