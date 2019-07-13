В Сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой

СЕГОДНЯ 00:39 2019-07-13T01:01:01+03:00

Тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В Интернете появилась видеозапись показаний мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Он признался, что убил девушку «по неосторожности» в порыве ревности, заподозрив ее в неверности.

По его словам, он обнаружил в ее телефоне подозрительную переписку, заподозрил в неверности, принялся выяснять отношения и в пылу ссоры начал душить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудникам столичных правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого убийцу Альбины Мухамедзяновой, тело которой утром 10 июля обнаружила горничная в одном из номеров отела «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы. Мертвая стюардесса лежала в ванне с водой, но при этом была одета.

Работники гостиницы сразу позвонили в полицию. Уже после осмотра места происшествия стало понятно, что речь идет об убийстве. Девушка скончалась от асфиксии – удушения.

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Московские следователи ищут убийцу 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Тело девушки утром в среду, 10 июля, нашла горничная в номере отеля "Внуково-Вилладж". Известно, что накануне вечером в гостиницу она заселилась с молодым человеком. Номер оформили по паспорту Альбины. По версии следствия, спутник задушил девушку и скрылся. До сих пор установить его личность и местонахождение не удалось. Как удалось выяснить "КП" из собственных источников, в этой гостинце пара останавливалась и раньше. Но всякий раз номер оформляли по паспорту Альбины (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kp.ru/video/embed/719975" frameborder="0"></iframe> Показания подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой.

ИСТОЧНИК KP.RU