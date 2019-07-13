2019-07-13T01:48:08+03:00
Политика

Скотленд-Ярд выясняет обстоятельства утечки переписки британского посла в США

Расследование ведет контртеррористический отдел, занимающийся делами о разглашении государственных секретов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Теперь уже бывший посол Британии в США Ким ДэррокТеперь уже бывший посол Британии в США Ким ДэррокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Лондона выясняет, как секретная переписка британского посла в США Кима Дэррока с коллегами из МИД Соединенного Королевства попала в распоряжение журналистов. Причем расследование ведет контртеррористический отдел, занимающийся делами о разглашении государственных тайн.

«Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое отвечает за вопросы, связанные с нарушением законодательства о гостайне, начало уголовное расследование», - говорится в заявлении лондонской полиции.

В документе подчеркивается, что «с учетом широко освещавшихся последствий утечки», международным отношениям Великобритании был нанесен серьезный ущерб, поэтому «привлечение к ответственности человека или людей, совершивших это деяние, будет отвечать интересам общества».

Напомним, как писал сайт kp.ru, громкий скандал разразился после того, как в прессе появилась информация о том, что посол Лондона в Вашингтоне Ким Дэррок слал в МИД телеграммы, в которых называл администрацию нынешнего президента США «некомпетентной и беспомощной». Он даже писал, что политическая карьера Дональда Трампа «закончится позором». Разумеется, глава Белого дома возмутился, обозвал британца «дурацким послом» и «глупым парнем». Английский дипломат ушел в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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