2019-07-13T02:27:21+03:00
Политика

К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов Минобороны обнародовало уникальные документы

На сайте оборонного ведомства России открыт новый историко-познавательный раздел [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный разделНа сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный разделФото: Министерство обороны РФ
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К 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков на сайте министерства обороны России открылся новый историко-познавательный раздел, котором впервые опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива.

Посетители ресурса могут ознакомиться с ранее засекреченными материалами: планами наступления на позиции армии Вермахта и приказом Верховного Главнокомандующего, журналом боевых действий и боевыми донесениями с фронта. Сухие строчки которых красноречиво рассказывают о событиях тех дней.

Летом 1944 года Красная Армия освободила от немецко-фашистских захватчиков Вильнюс и большую часть территории Литовской ССР Фото: Министерство обороны РФ

Летом 1944 года Красная Армия освободила от немецко-фашистских захватчиков Вильнюс и большую часть территории Литовской ССРФото: Министерство обороны РФ

В разделе также опубликованы фотографии и газетные статьи об ужасах «нового порядка», установленного фашистами в оккупированном городе и паническом отступлении гитлеровцев. О том, как летом 1944 года бойцы Красной Армии в упорных боях улицу за улицей отвоевывали у гитлеровцев Вильнюс и как местные жители встречали советских воинов-освободителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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