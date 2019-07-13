Главы Минобороны США и Турции обсудили поставку российских С-400

СЕГОДНЯ 02:41 2019-07-13T03:05:37+03:00

В ходе переговоров турецкий министр сказал врио шефа Пентагона, что Анкара не исключает возможности покупки американских комплексов Patriot

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В пятницу, 12 июля, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по телефону обсудил с временно исполняющим обязанности главы Минобороны США Марком Эспером вопрос, омрачающий отношения Анкары с Вашингтоном: поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Об этом со ссылкой на пресс-службу турецкого ведомства сообщает издание Haberturk. В ходе телефонной беседы Хулуси Акар напомнил врио шефа Пентагона, «что в адрес Турции исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны, в связи с этим приобретение С-400 было необходимостью, а не ее предпочтением».

Однако, по его словам, Анкара «продолжает оценивать» возможность покупки и предложенных Штатами американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на турецкую авиабазу Мюртед прибыли самолеты с российскими ЗРК С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU