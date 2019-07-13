Рябков в Женеве встретится с первым заместителем Помпео

СЕГОДНЯ 03:18 2019-07-13T03:39:45+03:00

Замгоссекретаря США возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической безопасности

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На переговорах по стратегической безопасности в Женеве замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретится с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, который возглавит американскую делегацию.

«Заместитель госсекретаря Джон Салливан посетит Швейцарию и Бельгию 16 – 18. В Женеве замгоссекретаря Салливан возглавит американскую делегацию на переговорах между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», - говорится в заявлении госдепартамента.

В пресс-релизе отмечается, что основа для будущих переговоров была заложена во время встречи госсекретаря Майкла Помпео и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в мае этого года в Сочи.

Сообщается также, что вместе с Джоном Салливаном на переговоры в Женеву также отправится его коллега – замглавы госдепа по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Напомним, весной Помпео посетил Сочи, где он встретился с Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, были успешными и «очень содержательными».

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ИСТОЧНИК KP.RU