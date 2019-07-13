На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-13T04:37:08+03:00

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На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария, которая унесла жизнь человека, еще троих осматривают медики «Скорой помощи». Столкнулись два легковых автомобиля – Infiniti и такси Hyundai.

«Кутузовский проспект, дом 4. Столкновение двух легковушек. Один погиб. Троих осматривают медики», - сообщили в столичном управлении ГИБДД.

В пресс-службе госавтоинспекции не уточнили, что послужило причиной аварии и кто из водителей, по предварительной версии, стал ее виновником. Однако очевидцы произошедшего рассказывают, что Infiniti занесло, а таксист, пытаясь избежать столкновения, выехал на тротуар, где врезался в дорожный знак бордюр. В результате у Hyundai сильно смят капот, а в салоне машины оказался зажат человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Ранее сайт kp.ru писал о другой аварии с участием такси на Кутузовском проспекте. Она произошла 2 июля, тогда столкнулись три автомобиля, два человека побили и пять пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU