Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала

СЕГОДНЯ 05:12 2019-07-13T05:25:33+03:00

Украинский генерал отметил, что десантники смогли высадиться на малой высоте в условиях очень сложного рельефа Фото: Министерство обороны РФ

Экс-глава СБУ отметил, в каких с ложных условиях высаживался десант на полуострове

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Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко прокомментировал летно-тактические учения в Крыму. Он обратил внимание, на каких сложных по рельефу площадках приземлились российские десантники и сделал вывод: его стране нечего противопоставить армии России в случае высадки такого десанта на украинской территории.

Об этом он заявил в эфире национального телевидения, задав риторический вопрос: «Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?»

Экс-глава СБУ посетовал, что у Киева есть от силы «50 тысяч солдат», и властям Незалежной необходимо беспокоиться об укреплении своих вооруженных сил.

«У нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», - приводит слова украинского генерала ФАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в восточной части Крыма начались совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. На двух площадках в условиях очень сложного рельефа и на малой высоте высадились около 2,5 тысяч десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU