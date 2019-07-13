Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко прокомментировал летно-тактические учения в Крыму. Он обратил внимание, на каких сложных по рельефу площадках приземлились российские десантники и сделал вывод: его стране нечего противопоставить армии России в случае высадки такого десанта на украинской территории.
Об этом он заявил в эфире национального телевидения, задав риторический вопрос: «Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?»
Экс-глава СБУ посетовал, что у Киева есть от силы «50 тысяч солдат», и властям Незалежной необходимо беспокоиться об укреплении своих вооруженных сил.
«У нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы», - приводит слова украинского генерала ФАН.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в восточной части Крыма начались совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. На двух площадках в условиях очень сложного рельефа и на малой высоте высадились около 2,5 тысяч десантников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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