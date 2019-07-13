Власти Гибралтара отпустили четверых моряков с задержанного иранского танкера под залог

СЕГОДНЯ 05:36 2019-07-13T05:45:50+03:00

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Власти британского Гибралтара отпустили под залог четверых моряков с задержанного ими иранского нефтяного танкера Grace 1. Ранее в гибралтарском правительстве рассказали, что команда задержанного танкера состоит из 28 человек, среди которых – граждане Индии, Украины и Пакистана.

«Четверо членов экипажа Grace 1, задержанных королевской полицией Гибралтара, отпущены под залог без предъявления обвинений», - говорится в заявлении местной полиции.

При этом в правоохранительном ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, и танкер остаётся под арестом, передаёт телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 июля власти Гибралтара объявили о задержании в Гибралтарском проливе супертанкера Grace 1, который шел под флагом Панамы и вез сырую нефть в Сирию из Ирана. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу Вашингтона.

Позже британского посла в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с незаконным задержанием танкера военно-морскими силами Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU