«Никто никуда не собирается уходить»: В Госдуме прокомментировали слухи о том, что Visa и MasterCard «уйдут» из России

СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-13T06:19:09+03:00

В компании Visa пообещали обеспечить бесперебойную работу своей платежной системы в России Фото: Анастасия Осипова

Глава думского комитета по финансовому рынку пояснил, что новые правила не означают запрет на работу международных платежных систем

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщения СМИ о том, что международные платежные системы Visa и MasterCard могут прекратить работу в России.

«Никто никуда не собирается уходить и не будет уходить, просто они правила напишут так, чтобы правила были недискриминационными», - сказал он.

Председатель профильного комитета Госдумы пояснил, что поддержанные Центробанком поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», цель которых – обеспечить беспрерывность платежей по картам в России, не предусматривают запрет иностранных платежных систем на территории страны.

«Мы говорим о правилах, что они не должны предусматривать возможность отключения от системы российских организаций», - уточнил депутат.

Однако, как подчеркнул Анатолий Аксаков, работающие в России зарубежные организации должны соблюдать российские законы, поэтому и внутренние правила им следует писать в соответствии с законодательством страны.

«Очевидно, что эти правила должны быть недискриминационными для тех, кто пользуется их услугами. Если правила будут нарушаться, будут штрафы, но это не означает, что их выгонят», - приводит его слова телеканал RT

Ранее сайт kp.ru писал, что поправки о беспрерывности платежей Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 23 июля. К слову, после того, как появились слухи о возможном «уходе» международных платежных систем из России, в компании Visa пообещали обеспечить бесперебойную работу своей системы в нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU