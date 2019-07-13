Погода в Москве на 13 июля 2019: москвичей ожидает небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-13T07:16:31+03:00

Воздух в столичном регионе прогреется до 19 градусов по Цельсию

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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 13 июля.

По информации ведомства, температура воздуха днем в столице поднимется до 17-19 градусов по Цельсию, при этом ночью москвичей и жителей Подмосковья ожидает похолодание. В субботу в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами ождается небольшой дождь. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье жителей столичного региона ожидает переменная облачность. Днем температура воздуха прогреется до 17-22 градусов по Цельсию, ночью она опустится до 6-11 градусов. По данным синоптиков, осадков в последний день недели не ожидается.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что текущая неделя в Москве и Подмосковье будет прохладной. Солнечную и сухую погоду в столице синоптики ожидают в понедельник, 16 июля,

ИСТОЧНИК KP.RU