2019-07-13T07:48:09+03:00
В мире

Государственный регулятор США одобрил соглашение с Facebook на $5 млрд

Корпорация выплатит средства в связи с нарушениями, допущенными при обработке личной информации пользователей
Александр ДЖУМАЕВ
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Федеральная торговая комиссия США (ФТК) утвердила соглашение с американской компанией FacebookФедеральная торговая комиссия США (ФТК) утвердила соглашение с американской компанией FacebookФото: REUTERS
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Федеральная торговая комиссия США (ФТК) утвердила соглашение с американской компанией Facebook. По данным издания Wall Street Journal, документ предполагает выплату корпорацией $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональных данных пользователей.

В материале газеты отмечается, что договоренность поддержали трое из пяти членов комиссии. Расследование ФТК в отношении Facebook при этом было начато в марте прошлого года; его целью было установление обстоятельств возможных нарушений компанией правил защиты и хранения персональных данных.

Материалы, касающиеся соглашения, будут рассмотрены Министерством юстиции США; сроки рассмотрения документа при этом не называются. По имеющимся данным, документ содержит новые требования американских властей к Facebook, касающиеся правил хранения личных данных пользователей.

Начало расследования ФТК было связано со скандалом, разгоревшимся после публикаций в СМИ передаче данных соцсети Facebook британской компании Cambridge Analytica. Тогда сообщалось, что речь идет о персональных данных порядка 87 миллионов пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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