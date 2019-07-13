Государственный регулятор США одобрил соглашение с Facebook на $5 млрд
Федеральная торговая комиссия США (ФТК) утвердила соглашение с американской компанией Facebook. По данным издания Wall Street Journal, документ предполагает выплату корпорацией $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональных данных пользователей.
В материале газеты отмечается, что договоренность поддержали трое из пяти членов комиссии. Расследование ФТК в отношении Facebook при этом было начато в марте прошлого года; его целью было установление обстоятельств возможных нарушений компанией правил защиты и хранения персональных данных.
Материалы, касающиеся соглашения, будут рассмотрены Министерством юстиции США; сроки рассмотрения документа при этом не называются. По имеющимся данным, документ содержит новые требования американских властей к Facebook, касающиеся правил хранения личных данных пользователей.
Начало расследования ФТК было связано со скандалом, разгоревшимся после публикаций в СМИ передаче данных соцсети Facebook британской компании Cambridge Analytica. Тогда сообщалось, что речь идет о персональных данных порядка 87 миллионов пользователей.
ИСТОЧНИК KP.RU