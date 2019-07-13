2019-07-13T08:20:24+03:00
В мире

Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений

В Сеуле также выразили "глубочайшее сожаление" в связи с этими рестрикциями
Александр ДЖУМАЕВ
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Южная Корея в ходе переговоров с представителями Японии потребовала от Токио отменить ранее введенные экспортные ограничения на материалы стратегического назначенияЮжная Корея в ходе переговоров с представителями Японии потребовала от Токио отменить ранее введенные экспортные ограничения на материалы стратегического назначенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Южная Корея в ходе переговоров с представителями Японии потребовала от Токио отменить ранее введенные экспортные ограничения на материалы стратегического назначения. Об этом заявил один из членов южнокорейской делегации.

"Мы выразили глубочайшее сожаление [в связи с ограничениями] и потребовали их снять", - приводит агентство Kyodo слова представителя южнокорейской стороны. Какие-либо другие подробности прошедших переговоров на данный момент не приводятся.

Ранее власти Японии ввели ограничения на экспорт в Южную Корею нескольких видов материалов, необходимых для электротехнической промышленности. До этого Токио отказался выплачивать Южной Корее выплачивать материальные компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации, которой жители Корейского полуострова подвергались во время оккупации (1910-1945), в частности, в годы Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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